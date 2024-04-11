Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов, прозвучавших накануне вечером, передает «Страна.ua».

Источник: AP 2023

Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги.

«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.