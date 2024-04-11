В некоторых районах Одессы после взрывов пропал свет, сообщили СМИ

Ранее украинское издание сообщило о взрывах, раздавшихся в городе на фоне воздушной тревоги.
«В части Одессы после взрывов пропало электричество», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.