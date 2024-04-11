Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии

«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — заявил Путин.