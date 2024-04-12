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Во Владивостоке скончалась 93-летняя женщина после падения с пятого этажа

Во Владивостоке на Уборевича обнаружили тело женщины.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке из окна квартиры шестиэтажного дома на Уборевича, 28, упала женщина. Как стало известно «Комсомольской правде — Владивосток», 93-летняя жительница города скончалась после падения.

О случившемся впервые рассказали в социальных сетях. Случилось все минувшим вечером, 11 апреля. Сперва люди подумали, что из окна упал и умер ребенок, однако позже выяснилось, что погибшей оказалась пожилая женщина. Это подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в следственном комитете по краю.

В социальных сетях приморцы строят догадки о том, что же все-таки произошло, но пока детали неизвестны, проводится проверка.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в океанариуме произошел несчастный случай с трехлетним ребенком. Малыш упал с пятиметровой высоты, провалившись в щель между окнами и батареями. Состояние мальчика уже улучшилось, но расследование в рамках уголовного дела продолжается. Однако следком не нашел вины родителей в падении их сына.

несчастный случай