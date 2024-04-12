Во Владивостоке скончалась 93-летняя женщина после падения с пятого этажа

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в океанариуме произошел несчастный случай с трехлетним ребенком. Малыш упал с пятиметровой высоты, провалившись в щель между окнами и батареями. Состояние мальчика уже улучшилось, но расследование в рамках уголовного дела продолжается. Однако следком не нашел вины родителей в падении их сына.