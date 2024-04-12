ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле «Клоп». Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.