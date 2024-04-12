ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

«Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО “Россети Северный Кавказ”, его филиала “Дагэнерго” и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.
По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.
По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.
По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.
Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле «Клоп». Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.