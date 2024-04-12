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ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО “Россети Северный Кавказ”, его филиала “Дагэнерго” и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.

По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.

Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле «Клоп». Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.