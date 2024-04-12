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СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

Уголовное дело возбуждено после взрыва автомобиля на севере Москвы, говорится 12 апреля в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Как следует из опубликованного видео, парковка у многоэтажного дома, где произошел инцидент, оцеплена. Рядом с ней дежурят полицейские. Также у места взрыва машины находятся автомобили спецслужб.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, возбуждено уголовное дело», — уточнили следователи.

По словам источника «Известий», пострадавшим при взрыве стал бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Другие подробности источник не привел.

На месте взрыва продолжают работу следователи и криминалисты столичного СК. Назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Как уточняет «Газета.Ru», Toyota Land Cruiser взорвался в районе Западное Дегунино. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. После взрыва автомобиля пожара не последовало, пострадавшего госпитализировали.

СК