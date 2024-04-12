СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на севере Москвы

Как следует из опубликованного видео, парковка у многоэтажного дома, где произошел инцидент, оцеплена. Рядом с ней дежурят полицейские. Также у места взрыва машины находятся автомобили спецслужб.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, возбуждено уголовное дело», — уточнили следователи.
На месте взрыва продолжают работу следователи и криминалисты столичного СК. Назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Как уточняет «Газета.Ru», Toyota Land Cruiser взорвался в районе Западное Дегунино. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. После взрыва автомобиля пожара не последовало, пострадавшего госпитализировали.