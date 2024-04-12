Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется… Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — сказал журналистам сын артиста.