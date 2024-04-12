Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется… Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — сказал журналистам сын артиста.
Юрий Куклачев — народный артист РСФСР (1986). Удостоен Премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью «За доблестный труд» (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).