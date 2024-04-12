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Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

КРАСНОГОРСК, 12 апр — РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.

Источник: © РИА Новости

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется… Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — сказал журналистам сын артиста.

Юрий Куклачев — народный артист РСФСР (1986). Удостоен Премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью «За доблестный труд» (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).

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