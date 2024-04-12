Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в 2023 году, когда дизайнеру было 82 года. Это первый ребенок от брака с 38-летней шведской моделью Сандрой Нильссон. Пара была вместе с 2014 года. В интервью Corriere della Sera Кавалли рассказывал, что она поддерживала его во время лечения и даже «спала на полу» в больнице.