В Волгограде жителей ЖК напугали ночные взрывы после вечеринки

Громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в ночное время в одном из жилых комплексов в Кировском районе.
Поздно ночью 12 апреля многих жителей ЖК «Колизей» и «Парк Европейский» разбудили непонятные и тревожные звуки. Они были похожи на выстрелы и взрывы. Волгоградцы поделились в Сети своими опасениями.
«Сегодня ночью жители были разбужены звуками, похожими на взрывы и выстрелы», — писали многие.
Но выяснилось, что никакого ЧП не было. Взрывы — дело рук загулявших горожан, проживающих рядом в частном секторе. Именно они решили устроить салют в два часа ночи.