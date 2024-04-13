Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде жителей ЖК напугали ночные взрывы после вечеринки

Громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в ночное время в одном из жилых комплексов в Кировском районе.

Источник: Волгоградская правда

Громкие звуки, похожие на взрывы, прозвучали в ночное время в одном из жилых комплексов в Кировском районе.

Поздно ночью 12 апреля многих жителей ЖК «Колизей» и «Парк Европейский» разбудили непонятные и тревожные звуки. Они были похожи на выстрелы и взрывы. Волгоградцы поделились в Сети своими опасениями.

«Сегодня ночью жители были разбужены звуками, похожими на взрывы и выстрелы», — писали многие.

Но выяснилось, что никакого ЧП не было. Взрывы — дело рук загулявших горожан, проживающих рядом в частном секторе. Именно они решили устроить салют в два часа ночи.

скандалы