Все шесть энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние «холодный останов»

«Сегодня в 7:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние “холодный останов”. Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», — говорится в сообщении ЗАЭС. Как ранее пояснило руководство станции, смена режима работы связана с окончанием отопительного сезона в городе Энергодаре.
На ЗАЭС напомнили, что «холодный останов» — это безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В сообщении отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах природных значений.
ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С октября 2022 года она находится в федеральной собственности — под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. За последнее время Запорожская АЭС несколько раз подвергалась атакам беспилотников. В результате серии ударов 7 апреля был поврежден купол одного из энергоблоков и пострадал персонал станции.