Все шесть энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние «холодный останов»

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С октября 2022 года она находится в федеральной собственности — под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. За последнее время Запорожская АЭС несколько раз подвергалась атакам беспилотников. В результате серии ударов 7 апреля был поврежден купол одного из энергоблоков и пострадал персонал станции.