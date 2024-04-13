Число погибших при обстреле Токмака выросло до 11

Число погибших в результате обстрела Токмака увеличилось до 11, 20 человек пострадали, еще двое пропали без вести, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он говорил о 10 жертвах обстрела.
«К 19:00 поднято тело еще одной погибшей. Продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком», — написал он в телеграм-канале.
Балицкий пообещал выплатить родственникам погибших 1 млн руб., раненым в зависимости от степени тяжести — 250 тыс. −750 тыс. руб., а также оказать помощь утратившим жилье. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.
После вхождения Запорожской области в состав России Токмак стал столицей региона. Он расположен примерно в 60 км от Мелитополя. По состоянию на 2019 год численность его населения составляла 30,6 тыс. человек. Город Запорожье продолжает оставаться под контролем украинской армии.
12 апреля был обстрелян жилой сектор Токмака. Несколько зданий оказались разрушены, 25 частных домов и девять многоэтажек остались без газоснабжения. На следующий день в городе объявили ракетную опасность. Как позднее уточнил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, ВСУ обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня.