Число погибших при обстреле Токмака выросло до 11

После вхождения Запорожской области в состав России Токмак стал столицей региона. Он расположен примерно в 60 км от Мелитополя. По состоянию на 2019 год численность его населения составляла 30,6 тыс. человек. Город Запорожье продолжает оставаться под контролем украинской армии.