На борту захваченного Ираном судна могут быть моряки из Приморья

На борту контейнеровоз MSC ARIES, который накануне был захвачен в Ормузском проливе иранским спецназом, могут находиться моряки из Приморья. Об этом сообщил телеграм-канал Владивосток № 1.
По данным канала, в составе экипажа судна находится старший механик, который является жителем Владивостока. Кроме того, ещё ряд моряков могут иметь отношение к Приморью.
Телеграм-канал пока не называет имён. Официальные источники пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Экипаж судна составляет 25 человек. В него входят моряки сразу нескольких стран.
Контейнеровоз MSC ARIES ходит под португальским флагом. Судно связано с израильской компанией Zodiac Group, которая принадлежит израильскому миллиардеру Эйелю Офера. Судно направлялось из ОАЭ в Индию. Спецназ корпуса стражей исламской революции высадился на его борт с вертолёта в субботу.
Сейчас контейнеровоз доставлен в территориальные воды Ирана. По данным «АиФ-Приморье» связи с экипажем сейчас нет.