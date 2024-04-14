Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — рассказала она.
С женой Колчанова также связался представитель крюингового агентства. Он сообщил, что члены экипажа живы и находятся в безопасности, но сейчас с судном нет связи.
Сестра Тимофея Евгения подтвердила «Известиям», что ее 38-летний брат работает на судне старшим механиком.
«Он работает на судне старшим механиком. Судно захватили вчера. Из посольства передали, что весь экипаж жив», — рассказала она.
Накануне, 13 апреля, морской спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил грузовое судно MCS Aries, которое шло под флагом Португалии. По данным агентства Tasnim, корабль связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялу Оферу. Посольство России в Иране сообщило, что на борту находился россиянин. Диппредставительство контактирует по этому вопросу с местными властями и поддерживает связь с родственниками моряка.
Вечером в тот же день, 13 апреля, Иран атаковал Израиль десятками беспилотников и баллистическими ракетами. В воскресенье, 14 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была успешно отражена. В Иране же заявили о завершении операции, если только Израиль не решит ответить.
Отношения Ирана и Израиля обострились после нанесенного удара по консульству Исламской Республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда погибли два генерала КСИР и пять сопровождавших их офицеров, а Иран пригрозил Израилю возмездием.