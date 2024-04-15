Тело человека принесло течением реки в Атырауской области

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Атырауской области, в воскресенье, 14 апреля, примерно в 18:10 на берегу Урала в микрорайоне Атырау было обнаружено тело человека. Сейчас предполагается, что погибший может быть подростком 2008 года рождения, утонувшим в Урале еще в июне прошлого года. Тогда тело парня так и не удалось найти.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — проинформировали в полиции.
Напомним, вчера в Кульсары были найдены тела отца и сына, которых разыскивали с 6 апреля. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации. Спасатели вели поиски пропавших.
Отметим, в результате паводка в Кульсары этой весной уже погибли четыре человека. Ранее были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.