Тело человека принесло течением реки в Атырауской области

Как сообщили журналистам в Департаменте полиции Атырауской области, в воскресенье, 14 апреля, примерно в 18:10 на берегу Урала в микрорайоне Атырау было обнаружено тело человека. Сейчас предполагается, что погибший может быть подростком 2008 года рождения, утонувшим в Урале еще в июне прошлого года. Тогда тело парня так и не удалось найти.