Умер летчик-испытатель Анатолий Квочур

Кроме того, в 1999 году Квочур выполнил два сверхдальних перелета на Су-27 через Северный полюс по замкнутому маршруту, примерно по 15 тысяч километров каждый с дозаправками в воздухе. В этих полетах исследовались новые научно-технические разработки, в том числе спутниковый радионавигационный комплекс, бортовое компьютерное оборудование, различные индикаторы и самописцы.