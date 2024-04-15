В офисе в Москве нашли украинский дрон «Баба-яга»

«При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства “Баба-яга”», — сказал собеседник агентства.
Обыск прошел накануне. Сейчас владельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.
Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Кроме того, «Бабу-ягу» оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается. Поражение «Бабы-яги» может «ослепить» украинских операторов FPV-дронов.