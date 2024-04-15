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В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора РФ Степанкова

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис Степанков найден мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Источник: РИА "Новости"

«Накануне на Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Тело мужчины обнаружил [его] отец — бывший генпрокурор России Валентин Степанков, пришедший к нему в гости. По предварительным данным, смерть была естественной. Причиной является острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства, добавив, что следов насилия на теле не найдено.

Денис Степанков окончил Международный юридический институт Российской правовой академии Министерства юстиции России. Валентин Степанков — первый генеральный прокурор России, эту должность он занял 5 апреля 1991 года.