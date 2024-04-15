В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора РФ Степанкова

«Накануне на Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Тело мужчины обнаружил [его] отец — бывший генпрокурор России Валентин Степанков, пришедший к нему в гости. По предварительным данным, смерть была естественной. Причиной является острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства, добавив, что следов насилия на теле не найдено.