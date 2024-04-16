В суд поступило дело в отношении разработчика суперкомпьютеров Абрамова

По данным источников «Коммерсанта», Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). В беседе с T-invariant Абрамов рассказывал, что это уже четвертая попытка его «в чем-то» обвинить. Свою вину он не признал, отметив, что никакие переводы экстремистским организациям не совершал.