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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Источник: © РИА Новости

«Мощный взрыв прозвучал в городе Херсон», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канал «Зеркала недели».

Тревога в регионе не объявлялась.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.