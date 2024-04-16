Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Дарье Треповой

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Дарью Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года — это самый строгий приговор женщине в истории современной России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа. После оглашения приговора адвокат Треповой Даниил Берман назвал его незаконным и необоснованным, в прениях сторон и подсудимая, и ее защитник просили суд вернуть дело на доследование, а в случае вынесения приговора — оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатки. Деталей содержания жалобы защитник раскрывать журналистам не стал, указав, что они будут оглашены на процессе в суде.