Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Дарье Треповой

«В суд поступили и зарегистрированы апелляционные жалобы представителей защиты, а также апелляционное представление надзорного ведомства на приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны и Касинцева Дмитрия Сергеевича. Дело передано судье Виннику Сергею Вячеславовичу», — рассказали в суде.
По данным собеседника агентства, для того, чтобы подготовиться к процессу апелляции и исследовать до назначения даты предварительного заседания в военном суде в Подмосковье все материалы по делу Треповой и Касинцева, процессуально у судьи есть до 30 суток.
25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Дарью Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года — это самый строгий приговор женщине в истории современной России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа. После оглашения приговора адвокат Треповой Даниил Берман назвал его незаконным и необоснованным, в прениях сторон и подсудимая, и ее защитник просили суд вернуть дело на доследование, а в случае вынесения приговора — оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатки. Деталей содержания жалобы защитник раскрывать журналистам не стал, указав, что они будут оглашены на процессе в суде.
Генеральная прокуратура РФ также подала апелляционное представление, в котором не согласилась с 27-летним сроком Треповой, посчитав срок наказания ей в рамках обвинительного приговора первой судебной инстанции излишне мягким и недостаточно назначенным. Гособвинение в ходе прений сторон при рассмотрении дела по существу просило приговорить ее к 28 годам лишения свободы.