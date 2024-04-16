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Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вертолёт Ми-35М поразил неуправляемыми ракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», — говорится в сообщении.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром», — цитируется в сообщении командир экипажа Ми-35М Алексей.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.