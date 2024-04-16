В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

«Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство России, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее. Почему? Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта все равно попадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме. Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — сказал Кимаковский.