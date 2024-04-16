В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

«Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — говорится в публикации.
По данным спецслужбы, в начале года задержанный получил задание от неизвестных лиц с территории Украины. За денежное вознаграждение он планировал диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали.
По месту проживания мужчины изъяли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карту участка железной дороги.
Сейчас диверсант находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».