Парк под Воронежем за 54 млн рублей признали опасным

Зона отдыха должна была открыться два года назад. Однако горожане не только не увидели современное пространство для семейного отдыха, эту территорию теперь и вовсе закрыли, признав ее опасной для посещения.
Представители президентского движения «Народный фронт» посетили на днях разрушающийся объект.
— Парк стал разваливаться задолго до несостоявшегося открытия. В облправительстве еще в прошлом году обещали переделать все недочеты за счет подрядчика, но в 2024 году стало еще хуже. Порожки окончательно развалились. Как и мини амфитеатр. Рассохшееся ограждение «пляшет» сильнее. А вместо пруда — зеленая лужа, — рассказали об увиденном общественники.
Представители «Народного фронта» отправили запросы в Правительство Воронежской области и в прокуратуру, чтобы получить ответы на вопросы: какова дальнейшая судьба парка, и понесет ли кто-то ответственность за выброшенные на ветер государственные миллионы?