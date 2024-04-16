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Парк под Воронежем за 54 млн рублей признали опасным

На строительство парка «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области было выделено 54 миллиона рублей.

Зона отдыха должна была открыться два года назад. Однако горожане не только не увидели современное пространство для семейного отдыха, эту территорию теперь и вовсе закрыли, признав ее опасной для посещения.

Представители президентского движения «Народный фронт» посетили на днях разрушающийся объект.

— Парк стал разваливаться задолго до несостоявшегося открытия. В облправительстве еще в прошлом году обещали переделать все недочеты за счет подрядчика, но в 2024 году стало еще хуже. Порожки окончательно развалились. Как и мини амфитеатр. Рассохшееся ограждение «пляшет» сильнее. А вместо пруда — зеленая лужа, — рассказали об увиденном общественники.

Представители «Народного фронта» отправили запросы в Правительство Воронежской области и в прокуратуру, чтобы получить ответы на вопросы: какова дальнейшая судьба парка, и понесет ли кто-то ответственность за выброшенные на ветер государственные миллионы?

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