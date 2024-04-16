Парк под Воронежем за 54 млн рублей признали опасным

— Парк стал разваливаться задолго до несостоявшегося открытия. В облправительстве еще в прошлом году обещали переделать все недочеты за счет подрядчика, но в 2024 году стало еще хуже. Порожки окончательно развалились. Как и мини амфитеатр. Рассохшееся ограждение «пляшет» сильнее. А вместо пруда — зеленая лужа, — рассказали об увиденном общественники.