В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

СОЧИ, 16 апр — РИА Новости. Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил к восьми годам лишения свободы блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения в Сочи, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 111 УК России и статьи 156 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — зачитал приговор судья.
В минувшую пятницу государственный обвинитель запросил обвиняемому восемь с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
Прокурор пояснил, что Лютого осудили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию». Сам блогер намерен подать апелляцию.
Смерть ребенка.
О гибели младенца стало известно в начале марта прошлого года. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он умер.
Лютый объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену.
Обвиняемой по делу стала и мать младенца. В сентябре 2023-го суд назначил ей два года исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.