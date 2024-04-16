В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

О гибели младенца стало известно в начале марта прошлого года. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он умер.