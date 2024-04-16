В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Тюменской области объявлена срочная эвакуация жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.
«Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР», — сказал глава области.
Как подчеркнул Моор, согласно новому прогнозу по паводку, уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
Количество населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления, будет увеличиваться.
Накануне губернатор сообщил, что на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы максимально быстро пропустить его и не создавать нагрузки на дамбы.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Наиболее напряженная ситуация ожидается к 20 апреля, пик —