В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов

«Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР», — сказал глава области.