Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным «Брикс» с адвокатом Пашаевым

«В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной — я его забрал», — сказал Пашаев. Он пояснил, что его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Подробности о своем местоположении он разглашать не стал.
Бывший адвокат уточнил, что позывной Блиновкого — «Брикс», а его самого — «дядя Эльман».
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.