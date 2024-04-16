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Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным «Брикс» с адвокатом Пашаевым

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Супруг «Королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей уехал в зону специальной военной операции и воюет под позывным «Брикс», сообщил РИА Новости его сослуживец, бывший адвокат Эльман Пашаев.

Источник: РИА "Новости"

«В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной — я его забрал», — сказал Пашаев. Он пояснил, что его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Подробности о своем местоположении он разглашать не стал.

Бывший адвокат уточнил, что позывной Блиновкого — «Брикс», а его самого — «дядя Эльман».

В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. «Королеву марафонов» в итоге отправили в СИЗО.

Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

расследование