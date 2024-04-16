Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным «Брикс» с адвокатом Пашаевым

«В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной — я его забрал», — сказал Пашаев. Он пояснил, что его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Подробности о своем местоположении он разглашать не стал.