Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая

«Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена (вылетов) вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10.00 (по местному времени Дубая) 17 апреля», — говорится в релизе компании.
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.