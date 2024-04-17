Пожилой мужчина пропал в Хабаровске

16 апреля в Северном микрорайоне Хабаровска пропал 71-летний Зинур Галиулович Табаев. Мужчина дезориентирован и, возможно, нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом районе города. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Зинур Галиулович ростом 170 сантиметров. Был одет в синюю куртку, черные брюки и черные ботинки, на голове — кепка.
Волонтеры Национального центра помощи просят распространить информацию о его пропаже через соцсети, а также среди своих друзей, родственников и в домовых чатах.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить ее по номерам: 8 914−190−12−17; 8 914−167−37−77.