Омичка оставила своего новорождённого ребёнка умирать в парке без одежды

Зампрокурора Омской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка».
В сентябре прошлого года омичка родила в безлюдном месте парка отдыха «Семейный» в селе Одесское здорового мальчика и оставила его на земле без одежды.
Через некоторое время плачущего младенца нашла местная жительница, которая шла по лесопосадке на работу. Она согрела новорождённого и вызвала экстренные службы.
Уголовное дело длительное время оставалось нераскрытым. Следователи и полицейские получили более 600 биологических образцов, провели свыше 200 молекулярно-генетических экспертиз, которые позволили установить родство обвиняемой с новорождённым.
Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Она воспитывает двухлетнюю дочь, а второй ребёнок ей был не нужен. О беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время прогулки в парке, где она и решила оставить младенца.
В настоящее время мальчик передан на воспитание в приёмную семью. Уголовное дело направлено в Одесский районный суд для рассмотрения по существу.