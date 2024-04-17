Омичка оставила своего новорождённого ребёнка умирать в парке без одежды

Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Она воспитывает двухлетнюю дочь, а второй ребёнок ей был не нужен. О беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время прогулки в парке, где она и решила оставить младенца.