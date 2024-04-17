Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях

«Туроператоры сообщили, что часть туристов удалось временно расселить. В том числе частично удалось вывезти туристов, которые еще не прошли паспортный контроль, из аэропорта (Дубая — ред.) ночью 16 апреля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «ни аэропорт, ни авиакомпании, ни отели не были готовы к этой ситуации». Трансферные компании из-за затопленных дорог не могли и в ряде случаев до сих пор не могут добраться до отелей и аэропортов. Многие представители авиакомпаний не могли доехать до аэропорта прошлой ночью.
Ранее в среду вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что часть российских туристов сейчас находится в чистой зоне аэропортов Дубая и Шарджи и не имеет возможности выйти и получить полагающееся им размещение и горячее питание, поступают многочисленные жалобы, ассоциация готовит обращение к авиаперевозчикам.
Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.