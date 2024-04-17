Часть застрявших в аэропорту Дубая россиян временно расселили в отелях

Отмечается, что «ни аэропорт, ни авиакомпании, ни отели не были готовы к этой ситуации». Трансферные компании из-за затопленных дорог не могли и в ряде случаев до сих пор не могут добраться до отелей и аэропортов. Многие представители авиакомпаний не могли доехать до аэропорта прошлой ночью.