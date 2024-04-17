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Особый противопожарный режим введен в Крыму — что это значит

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Крыму со среды введен особый противопожарный режим. Об этом предупреждает республиканский Главк МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму с 00:00 17 апреля 2024 года на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.

Проводить подобные манипуляции могут только специализированные организации в целях предупреждения лесных пожаров.

Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.

Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.

В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.

МЧС
пожары