Особый противопожарный режим введен в Крыму — что это значит

«В Крыму с 00:00 17 апреля 2024 года на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
В ведомстве подчеркнули, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.
Проводить подобные манипуляции могут только специализированные организации в целях предупреждения лесных пожаров.
Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.
Ранее в регионе прогнозировали введение пятого, наивысшего класса пожарной опасности.
В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.