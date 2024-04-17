Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: Reuters

Ранее Рогов сообщал, что боевые действия на времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков.

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину», — сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.