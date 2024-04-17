ВСУ потеряли часть позиций, занятых при контрнаступлении, сообщил Рогов

«Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину», — сказал Рогов. По его словам, село Урожайное находится в серой зоне, бои за него продолжаются.