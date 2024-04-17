Минобороны: ВСУ потеряли на Авдеевском и Купянском направлениях 400 военных

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
«Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.
На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганcкой Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки “Пластун-3000”, а также станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — уточнили в министерстве.