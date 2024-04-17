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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает горадминистрация.

Источник: © РИА Новости

Как сообщала горадминистрация, на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) вторника — до 742 сантиметров, на 8.00 (06.00 мск) среды — до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).

По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 946 сантиметров.

МЧС