Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр

Как сообщала горадминистрация, на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) вторника — до 742 сантиметров, на 8.00 (06.00 мск) среды — до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).