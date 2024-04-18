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Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров

ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров, сообщает горадминистрация.

Источник: © РИА Новости

Как сообщала горадминистрация, к 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 вторника — до 742 сантиметров, на 8.00 среды — до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).

По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 970 сантиметров.