Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров

Как сообщала горадминистрация, к 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 вторника — до 742 сантиметров, на 8.00 среды — до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).