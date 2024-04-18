Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: “Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит”. Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошел за ним и сдался в плен», — сказал Погребняк.