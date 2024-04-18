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Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС РФ он также вышел, двигаясь вслед за дроном.

Источник: © РИА Новости

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: “Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит”. Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошел за ним и сдался в плен», — сказал Погребняк.

Задание, полученное от собственного командования, пленный назвал «верной смертью». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы.

«Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!» — рассказал украинский солдат об условиях содержания в российском плену.

По его словам, в ВСУ воевать никто не хочет, да и нечем.

«Пацаны, не за что гибнуть, не за что воевать. Сдавайтесь — будете жить. В противном случае, вы все умрете!» — обратился он к гражданам Украины.