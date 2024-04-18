Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: “Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит”. Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошел за ним и сдался в плен», — сказал Погребняк.
Задание, полученное от собственного командования, пленный назвал «верной смертью». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы.
«Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!» — рассказал украинский солдат об условиях содержания в российском плену.
По его словам, в ВСУ воевать никто не хочет, да и нечем.
«Пацаны, не за что гибнуть, не за что воевать. Сдавайтесь — будете жить. В противном случае, вы все умрете!» — обратился он к гражданам Украины.