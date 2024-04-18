Штраф 24 тысячи: на Бали наказали дочь крупного чиновника Волгограда

«Дочь экс-мэра Волгограда Чунакова оштрафовали на Бали, она не может вернуться на родину с детьми», — сообщают городские паблики.
Женщина с семьей должны были с пересадкой лететь через китайский Гуанчжоу, затем намеревались попасть в Дубай, и именно здесь произошла заминка. В итоге туристическая виза, с которой Чунаковы путешествовали по жарким странам, оказалась просрочена на день, и таможенники тут же влепили штраф.
На этом злоключения не закончились, так как авиасообщение с ОАЭ не восстановилось в полной мере. Волгоградские пассажиры все еще вынуждены ожидать вылета в Гуанчжоу.