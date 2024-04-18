Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф 24 тысячи: на Бали наказали дочь крупного чиновника Волгограда

ВОЛГОГРАД, 18 апреля, ФедералПресс. Дочь бывшего мэра Волгограда Юлия Чунакова тоже пострадала из-за международного катаклизма с дубайским ливнем: она застряла в транзитной зоне в ЮВА и получила штраф за просроченную визу.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Дочь экс-мэра Волгограда Чунакова оштрафовали на Бали, она не может вернуться на родину с детьми», — сообщают городские паблики.

Женщина с семьей должны были с пересадкой лететь через китайский Гуанчжоу, затем намеревались попасть в Дубай, и именно здесь произошла заминка. В итоге туристическая виза, с которой Чунаковы путешествовали по жарким странам, оказалась просрочена на день, и таможенники тут же влепили штраф.

На этом злоключения не закончились, так как авиасообщение с ОАЭ не восстановилось в полной мере. Волгоградские пассажиры все еще вынуждены ожидать вылета в Гуанчжоу.

штрафы