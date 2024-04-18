Упавший с фасада здания камень разбил нижегородке голову на улице Пискунова

— Я шла и вдруг почувствовала, что мне что-то прилетело в голову. От страха я сразу присела на корточки, подумала, что на меня упало что-то большое, кирпич что ли. Через несколько секунд начало саднить в темени. Поняла, что упало на голову что-то небольшое, посмотрела на землю и увидела камушек, диаметром 5−6 сантиметров, наверное. Он-то и прилетел мне в голову, сорвался со здания. У меня был капюшон, наверное, он немного смягчил удар. Я засунула руку под него, нащупала место удара, а потом увидела, что у меня все руки в крови, — рассказала пострадавшая.