Упавший с фасада здания камень разбил нижегородке голову на улице Пискунова

Кусок штукатурки, отвалившийся с фасада здания на улице Пискунова в Нижнем Новгороде, разбил голову девушке. Об этом происшествии изданию «Живем в Нижнем» рассказала пострадавшая.
По словам девушки, она шла по тротуару на улице Большой Печерской и стала поворачивать на улицу Пискунова. Проходя мимо дома № 47, нижегородка почувствовала удар по голове.
— Я шла и вдруг почувствовала, что мне что-то прилетело в голову. От страха я сразу присела на корточки, подумала, что на меня упало что-то большое, кирпич что ли. Через несколько секунд начало саднить в темени. Поняла, что упало на голову что-то небольшое, посмотрела на землю и увидела камушек, диаметром 5−6 сантиметров, наверное. Он-то и прилетел мне в голову, сорвался со здания. У меня был капюшон, наверное, он немного смягчил удар. Я засунула руку под него, нащупала место удара, а потом увидела, что у меня все руки в крови, — рассказала пострадавшая.
Вероятно, штукатурка упала с жилого четырехэтажного дома № 47 по улице Пискунова. Здание было построено еще в 1916 году. В этом доме также располагается городское управление административно-технического контроля.
Пострадавшая девушка смогла встать и добраться до дома, где она осмотрела место удара.
— Вскочила шишка, все волосы слиплись в крови, но, слава Богу, открытой травмы не было. Понаблюдала за состоянием, вроде никаких намеков на сотрясение не было, однако голову и место удара саднило весь вечер. Опасное место там, вдруг еще кому прилетит, детям, например, боюсь, для них последствия будут гораздо хуже, — поделилась нижегородка.