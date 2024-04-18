Ученый Куранов получил семь лет по делу о госизмене

Ст. 64 УК предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и другими обстоятельствами. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность.