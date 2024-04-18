Всё в крови: ещё один конфликт в квартире Бишимбаева вскрыли в суде

«Эта ссора, я рассказывал, от 9 марта. Эта женщина пришла. Она убирала 10, 11-го. Потом пришла, видимо, в тех числах, чтобы ковры почистить. А кровь, это не Салатанат кровь. Это моя кровь. Потому что была разбита посуда, стекло, Я наступил ногой правой, у меня большой шрам там есть. Утром проснулся, наступил и порезался очень глубоко. В комнате Карима я ночевал, поэтому там палас в таком состоянии», — объяснил Бишимбаев.