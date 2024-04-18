В Уфе осудили троих мужчин, похищавших сейфы с деньгами из офисов

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2022 года двое мужчин, используя средства конспирации — маски, балаклавы, темную одежду, перчатки, при помощи монтировки незаконно проникли в офисное помещение в селе Зинино Крутинского района Омской области. Похитив металлический сейф с деньгами на сумму в 356 тысяч рублей, они скрылись на автомобиле марки BMW. В феврале 2022 года эти же злоумышленники совместно со своим знакомым аналогичным способом похитили из пекарни в Уфе почти 690 тысяч рублей.