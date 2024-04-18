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Минобороны рассказало о ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Авдеевском и Купянском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 24-й и 115-й механизированных, а также 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и 152-миллиметровое орудие Д-20», — сказали в ведомстве.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, 152-миллиметровую гаубицу “Мста-Б”, а также два 152-миллиметровых орудия Д-20», — сказали в ведомстве.