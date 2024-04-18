Минобороны рассказало о ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.