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ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили пункт управления оперативного командования украинских войск «Север», сообщило Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ “Север”, две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ “Донецк”, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — говорится в сводке.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 126 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 снаряда РСЗО Vampire.

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • один танк;два пикапа;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • два орудия Д-20.

Донецкое направление

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. Кроме того, в районе Красногоровки отражена контратака штурмового отряда украинской 46-й аэромобильной бригады.

Потери противника составили:

  • до 590 военнослужащих;
  • один танк;
  • семь автомобилей.

Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
  • орудие М119 производства США;
  • две станции радиоэлектронной борьбы «Нота»;
  • полевой склад боеприпасов.

Авдеевское направление

Солдаты группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских подразделений в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки.

Потери противника составили:

  • до 130 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • гаубица М777 производства США;
  • орудие Д-20.

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 140 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании;
  • три полевых склада боеприпасов.

Херсонское направление

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Работино в Запорожской области, а также Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области. Кроме того, возле Вербового в Запорожской области удалось отразить контратаку штурмового отряда 15-й бригады оперативного назначения.

Потери противника составили:

  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две гаубицы Д-30.