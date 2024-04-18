ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

«В течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ “Север”, две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ “Донецк”, склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны», — говорится в сводке.
Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 126 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты «Точка-У» и 33 снаряда РСЗО Vampire.
Купянское направление
Бойцы группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- один танк;два пикапа;
- гаубица «Мста-Б»;
- два орудия Д-20.
Донецкое направление
Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. Кроме того, в районе Красногоровки отражена контратака штурмового отряда украинской 46-й аэромобильной бригады.
Потери противника составили:
- до 590 военнослужащих;
- один танк;
- семь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку «Акация»;
- орудие М119 производства США;
- две станции радиоэлектронной борьбы «Нота»;
- полевой склад боеприпасов.
Авдеевское направление
Солдаты группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских подразделений в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- гаубица М777 производства США;
- орудие Д-20.
Южнодонецкое направление
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 140 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании;
- три полевых склада боеприпасов.
Херсонское направление
Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Работино в Запорожской области, а также Змеевки, Никольского и Ивановки в Херсонской области. Кроме того, возле Вербового в Запорожской области удалось отразить контратаку штурмового отряда 15-й бригады оперативного назначения.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля;
- две гаубицы Д-30.