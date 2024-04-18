ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

Бойцы группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Терны в ДНР.