Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка ДНР отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
«Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.