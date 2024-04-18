Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.