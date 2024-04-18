Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 590 военнослужащих, один танк и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Красногоровка ДНР отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.