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В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2023

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

С 13.53 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.