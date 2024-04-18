Без света и воды: воронежцы сообщили о масштабных отключениях по всему городу

Днем четверга, 18 апреля, жители Советского, Ленинского и Коминтерновского районов Воронежа сообщили об отключении воды. Кроме того, в Коминтерновском районе, по сообщению горожан, произошло масштабное отключение электричества. Об отсутствии света сообщили также посетители сити-парка «Град» и жители микрорайона Боровое в Железнодорожном районе города.