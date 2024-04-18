Без света и воды: воронежцы сообщили о масштабных отключениях по всему городу

Днем четверга, 18 апреля, жители Советского, Ленинского и Коминтерновского районов Воронежа сообщили об отключении воды. Кроме того, в Коминтерновском районе, по сообщению горожан, произошло масштабное отключение электричества. Об отсутствии света сообщили также посетители сити-парка «Град» и жители микрорайона Боровое в Железнодорожном районе города.
В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что произошло технологическое нарушение на энергооборудовании.
Специалисты уже устраняют неполадки, скоро электричество включат.
В пресс-службе «РВК-Воронеж» уточнили, что водоснабжение отсутствует из-за падения напряжения и остановки насосных станций. Специалисты работают над восстановлением работы насосных станций в полном объеме.
Обновлено в 15:20.
Работа основных насосных станций в Советском районе восстановлена, подача ресурса возобновлена. Дополнительно специалисты «РВК-Воронеж» проверят квартальные повысительно-насосные станции, сообщили на предприятии.
Обновлено в 15:53.
По сообщению водоканала, работа насосных станций в Северном районе также восстановлена.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в пятницу, 19 апреля, возле Остужевского кольца в Воронеже без холодного водоснабжения с 10:00 до 14:00 останутся два пятиэтажных жилых дома по адресам: Ленинский проспект, 139, 141.