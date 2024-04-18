В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки

Изначально по факту нападения завели дело об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса). Позже прокуратура сообщила, что у подозреваемого есть соучастник. Их действия квалифицировали по статье об убийстве из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 105).