Мужчина ударил имама в пункте выдачи гуманитарной помощи Петропавловска

Как рассказал сам общественник в социальных сетях, он хотел снять, как и кому выдают собранную гуманитарную помощь, однако имам начал запрещать ему видеосъемку. Тогда активист не сдержался и несколько раз ударил имама.
В пресс-службе областного суда Tengrinews.kz сообщили, что данный инцидент рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Петропавловска.
«Суд установил, что 15 апреля около 15:00 часов К., находясь в городе Петропавловске, в фойе областной мечети “Кызылжар”, в общественном месте в присутствии людей устроил скандал, оскорбительно приставал к гражданам, несколько раз ударил кулаками по лицу имама мечети. Тем самым он совершил мелкое хулиганство, проявил неуважение к окружающим, совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц», — проинформировали в суде.
Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
По решению суда общественник признан виновным и получил 15 суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу.