Мужчина ударил имама в пункте выдачи гуманитарной помощи Петропавловска

«Суд установил, что 15 апреля около 15:00 часов К., находясь в городе Петропавловске, в фойе областной мечети “Кызылжар”, в общественном месте в присутствии людей устроил скандал, оскорбительно приставал к гражданам, несколько раз ударил кулаками по лицу имама мечети. Тем самым он совершил мелкое хулиганство, проявил неуважение к окружающим, совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц», — проинформировали в суде.