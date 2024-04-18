В Крыму задержаны 12 членов неонацистской структуры «Белая масть»

Члены праворадикального движения открыто поддерживают украинский националистический режим. Были проведены обыски по местам жительства радикалов, изъято оружие, экстремистская литература и атрибутика, банковские карты, средства связи и коммуникации.
В телефонах членов структуры найдены контакты лидеров «Русского добровольческого корпуса» и украинского националистического полка «Азов» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ).
Основателем «Белой масти» является 24-летний Михаил Мауров, его действия координировались куратором с Украины. В настоящее время он проживает в Грузии.
Главарь структуры настраивал ее членов на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению коктейлей «Молотова». При этом свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России.
Мауров также планировал вступить в ряды украинского «Легиона Свободы России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), чтобы в дальнейшем сформировать отряд националистов в России и перебросить их на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.
В сентябре прошлого года в России были задержаны лидеры «Белой масти». Среди них были установлены лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности.
Ее участники следуют культу Третьего рейха, используют символы нацистской Германии и называют себя русскими националистами. В состав группировки входят члены многих известных в РФ ультраправых движений, в том числе и уже запрещенных в России.