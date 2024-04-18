В Крыму задержаны 12 членов неонацистской структуры «Белая масть»

Главарь структуры настраивал ее членов на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и правоохранителей, организовывал тренировки по специальной и физической подготовке и изготовлению коктейлей «Молотова». При этом свои действия он маскировал российским флагом, чтобы представить боевые тренировки как занятия во благо России.