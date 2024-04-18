Пневматический пистолет нашли в авто подозреваемого в убийстве на парковке в Москве

Позже в четверг Следственный комитет (СК) России сообщил, что подозреваемый в убийстве является гражданином одной из стран СНГ и находился в РФ нелегально. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. В настоящий момент по делу задержаны отец и друг подозреваемого.