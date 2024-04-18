Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пневматический пистолет нашли в авто подозреваемого в убийстве на парковке в Москве

В одном из автомобилей, на котором скрывались с места преступления предполагаемые подозреваемые в убийстве мотоциклиста в Москве, обнаружили пневматический пистолет, сообщает 18 апреля ГСУ СКР по столице.

Следователи и криминалисты осматривают автомобили и изымают предметы и документы.

«В одном из автомобилей обнаружен и изъят пневматический пистолет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Брошенное транспортное средство подозреваемых ранее в этот день было обнаружено в Москве на улице Новороссийской. Сам подозреваемый скрылся. Также 18 апреля сообщалось, что на найденном автомобиле числилось 60 штрафов на сумму более 77 тыс. рублей.

Убийство произошло накануне, 17 апреля, на улице Краснодарской. 24-летний местный житель сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома. В ответ тот нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по туловищу, а также ударил ножом в область живота, после чего скрылся.

На следующий день потерпевший умер в больнице. Очевидец конфликта рассказал «Известиям», что на сделанное замечание водитель повел себя неадекватно, агрессивно и позвал брата.

Позже в четверг Следственный комитет (СК) России сообщил, что подозреваемый в убийстве является гражданином одной из стран СНГ и находился в РФ нелегально. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. В настоящий момент по делу задержаны отец и друг подозреваемого.