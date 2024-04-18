Пневматический пистолет нашли в авто подозреваемого в убийстве на парковке в Москве

Следователи и криминалисты осматривают автомобили и изымают предметы и документы.
«В одном из автомобилей обнаружен и изъят пневматический пистолет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Брошенное транспортное средство подозреваемых ранее в этот день было обнаружено в Москве на улице Новороссийской. Сам подозреваемый скрылся. Также 18 апреля сообщалось, что на найденном автомобиле числилось 60 штрафов на сумму более 77 тыс. рублей.
На следующий день потерпевший умер в больнице. Очевидец конфликта рассказал «Известиям», что на сделанное замечание водитель повел себя неадекватно, агрессивно и позвал брата.
Позже в четверг Следственный комитет (СК) России сообщил, что подозреваемый в убийстве является гражданином одной из стран СНГ и находился в РФ нелегально. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. В настоящий момент по делу задержаны отец и друг подозреваемого.